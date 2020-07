Coripet: ok da Tar Lazio, respinto ricorso Corepla (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. - (Adnkronos) - Lo scorso venerdì 24 luglio il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Corepla con cui era stato chiesto di annullare le misure cautelari che gli erano state imposte da Agcm il 29 ottobre 2019. Questa decisione, fa sapere il consorzio Coripet in una nota "chiarisce una tematica che a lungo era stata dibattuta e discussa anche in varie sedi fin dai primi mesi della presenza di Coripet come nuovo attore nello scenario della gestione dei rifiuti primari: Coripet, a condizione che ai convenzionati (Comuni o loro delegati) sia garantito quantomeno lo stesso introito pattuito con Corepla, ha 'diritto a ottenere la quota parte di materiale di sua spettanza previo versamento ai convenzionati della propria quota parte di ... Leggi su iltempo

