Consulenza da 60mila euro nell’azienda a cui aveva rilasciato autorizzazioni: Anac indaga su ex dirigente Mise. Buffagni: “Ora di cambiare” (Di giovedì 30 luglio 2020) Prima di andare in pensione aveva contribuito al rilascio dell’autorizzazione per il conferimento di ramo d’azienda di una società cipriota che si occupa di trivellazioni, ma dopo nemmeno due anni è stato assunto dalla stessa azienda con un contratto di Consulenza annuale da 60mila euro più 20mila di bonus. Ma è grazie a una segnalazione anonima arrivata all’ufficio del viceministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, che un ex dirigente del Mise è finito nel mirino dell’Autorità Anticorruzione per aver violato le norme di legge che, per funzionari del suo grado, impongono di non firmare contratti con altre società per almeno tre anni. Buffagni ha ricevuto una lettera ... Leggi su ilfattoquotidiano

Cifre importanti: alla San Gregorio a 270 mila euro 100 mila a San Michele La “manovra” approvata ieri in consiglio comunale sacile Meno scontrini nelle farmacie comunali: il trasferimento di quattro ...

Cifre importanti: alla San Gregorio a 270 mila euro 100 mila a San Michele La "manovra" approvata ieri in consiglio comunale sacile Meno scontrini nelle farmacie comunali: il trasferimento di quattro ...