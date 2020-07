Consorzi rifiuti: Mastella rassicura i lavoratori, termina l’occupazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ terminata l’occupazione della Sala Consiliare di Palazzo Mosti. Dopo due giorni e due notti la protesta dei quattro dipendenti dei disciolti Consorzi rifiuti del Sannio si è conclusa. A favorire l’esito della vicenda è stata la mediazione del Prefetto Francesco Antonio Cappetta tra le parti in causa e il Sindaco Clemente Mastella, che questa mattina ha dato rassicurazioni ai manifestanti sul fatto che entro il prossimo 22 dicembre i dipendenti saranno assorbiti nei ruoli dell’Ambito territoriale ottimale dei rifiuti secondo una legge regionale del 2016. La svolta si è registrata stamani quando una delegazione dei dipendenti dei Consorzi, lo stesso Sindaco e il Prefetto si ... Leggi su anteprima24

