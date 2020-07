Con J-Ax alla scoperta di Milano, l’iniziativa a sostegno dell’Italia: “Viviamo in un Paese meraviglioso” (Di giovedì 30 luglio 2020) Con J-Ax alla scoperta di Milano: il rapper trascorrerà l'estate in città e coinvolge i fan nel suo giro alla scoperta del capoluogo meneghino. “Mercati e denaro devono tornare ad essere i servi e non i padroni della nostra visione e dei nostri valori”, scrive sui social, citando Jakob von Uexkull. Poi annuncia al pubblico che trascorrerà la sua estate post Covid-19 a Milano. Nessuna vacanza per J-Ax che ha deciso di passare i mesi già caldi dell'anno nella sua città Natale e coinvolgerà i fan nel suo lungo giro alla riscoperta delle bellezze della Lombardia. "Quest’estate la passerò a Milano", scrive lo "zio" nazionale sui social. "Ho deciso di portarvi con me ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Con alla Procedimento disciplinare: i rapporti con ricorso alla CEDU Ipsoa Reddito di cittadinanza: INPS, chiarimenti sulle modalita' di decurtazione

Dopo l'entrata in vigore del decreto che chiarisce in che modo verranno gestite le somme di denaro non spese relative al reddito di cittadinanza, l'INPS illustra le modalità di attuazione delle decurt ...

Migranti, sbarcati 3 positivi al virus: il centrodestra all'attacco

La nuova ondata di sbarchi di migranti in Sardegna, tre dei quali risultati positivi al Covid, rinfocola la polemica politica. A innescarla i rappresentanti del centrodestra, che chiedono al governo C ...

