Commissioni, dopo il caos in maggioranza emergono i malumori M5s. Le accuse al direttivo di Montecitorio: “Fallimentare” (Di giovedì 30 luglio 2020) Crescono i malumori all’interno del gruppo parlamentare M5s dopo il caos sulle Commissioni di questa notte, che ha portato all’elezione del renziano Luigi Marattin a presidente della commissione Finanze della Camera, mentre la maggioranza non era riuscita a far eleggere i suoi candidati alla Giustizia e all’Agricoltura in Senato, lasciando campo ai candidati leghisti. A Montecitorio il deputato M5s Leonardo Donno stamattina ha comunicato le dimissioni da capogruppo nella Bilancio, parlando di “fallimento” del direttivo pentastellato alla Camera a causa di “autoreferenzialità e mancato ascolto, imponendo scelte spesso non condivise”. Più tardi Davide Tripiedi ha annunciato le dimissioni da vicepresidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano

