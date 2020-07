Come sorelle anticipazioni quinta puntata: Cahide nelle mani di Cemal, le ragazze scopriranno la verità? (Di giovedì 30 luglio 2020) Che cosa succederà nella quinta puntata di Come sorelle in onda il 5 agosto 2020 su Canale 5? Quale sarà il destino delle tre sorelle, inclusa anche la quarta protagonista della serie che non è realmente chi dice di essere? E quale sarà il futuro della loro mamma che per uno strano scherzo del destino si trova a pochi passi dalle sue figlie senza saperlo? E che ne sarà di Azra che alla fine ha deciso di sacrificare la sua vita pur di non rovinare quella delle sue sorelle, anche se in realtà lei non ha nessun legame di sangue con le due ragazze? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda mercoledì su Canale 5. Come ... Leggi su ultimenotizieflash

