Come il Senato, nel voto di ieri, ha lasciato aperta la porta al Mes senza mai citare il Mes (Di giovedì 30 luglio 2020) Un bizantinismo per lasciare la porta aperta al Mes, senza che l’elettorato sfavorevole a questo acronimo se ne accorga troppo. In realtà, non solo l’elettorato, ma anche quei politici che lo rappresentano. Per questo motivo, nella giornata di ieri, il Senato ha approvato una risoluzione che è utile per stabilire il Piano Nazionale di Riforme necessario al governo italiano per accedere ai fondi del Recovery Fund. Si tratta di un passaggio determinante, che è uno dei requisiti richiesti agli stati membri e che è indipendente dall’esito del consiglio europeo di Bruxelles della scorsa settimana. LEGGI ANCHE > Come Salvini fa propaganda non spiegando che il Mes debba passare prima dal nostro Parlamento Il testo della risoluzione di ... Leggi su giornalettismo

borghi_claudio : Come avete visto la storia dei voti mancanti sullo #scostamento di bilancio era fiato sprecato, ci sono troppi nel… - gennaromigliore : Mai come in questi giorni ci rendiamo conto di quanto pericolose possano essere le bufale. Anche e soprattutto in c… - NicolaPorro : Per la serie 'ti piace vincere facile', subito è arrivato l'attacco di #Fedez alle parole di #Bocelli. Peraltro, ne… - CecioniBarbara : Oggi, alle 9.30 in Senato, decidono sul caso #OpenArms. Se lo difendete per me siete come lui. Anzi peggio, perché… - LucaAlberti99 : RT @vitalbaa: Vademecum per capire di cosa si discuterà oggi in Senato circa la autorizzazione a procedere per Salvini. Siccome si diranno… -