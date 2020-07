Com’è andata l’audizione dei CEO delle grandi piattaforme al Congresso (Di giovedì 30 luglio 2020) I capi di Facebook, Google, Amazon e Apple hanno risposto per cinque ore alle domande sulla loro posizione dominante sul mercato, faticando a difendersi Leggi su ilpost

juventusfc : ?? #CagliariJuve ?? All'andata, la tripletta di @Cristiano e la firma del Pipita! ???????? - chetempochefa : Jihad Al-Suwaiti tutti i giorni, con commovente dedizione, partiva dalla sua città in Cisgiordania e si arrampicava… - juventusfc : La doppietta di @Cristiano e l'incornata di @bonucci_leo19 ?????? HIGHLIGHTS ?? L'andata - mortisia2708 : RT @RadioSavana: Lamorgese e l'italiano: 'Noi per noi è inaccettabile questi arrivi continui che stanno collassando l'isola di di Lampedusa… - Gabriele885 : RT @RadioSavana: Lamorgese e l'italiano: 'Noi per noi è inaccettabile questi arrivi continui che stanno collassando l'isola di di Lampedusa… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è andata Lo dico al Corriere - Fermare gli sbarchi non è razzismo Corriere della Sera