Coldiretti: In Italia 4 milioni di nuovi poveri, il 20% in Campania (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono 4 milioni i nuovi poveri che con l’aggravarsi della situazione economica ed occupazionale in autunno saranno costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o soprattutto con la distribuzione di pacchi alimentari. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento agli ultimi dati Istat sull’occupazione in Italia che con il crollo di 600 mila posti di lavoro da febbraio a giugno confermano la crisi causata dall’emergenza coronavirus. “Si tratta della punta dell’iceberg delle situazioni di difficoltà con il 38,4% degli Italiani che – spiega Coldiretti – ha risorse liquide disponibili per non più di 3 mesi per spese essenziali come quelle per il cibo o per il riscaldamento ... Leggi su ildenaro

