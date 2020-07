CNH Industrial, pesa l’effetto Covid su II trimestre (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – pesa l’effetto Covid sui conti del secondo trimestre di CNH Industrial che vede un calo nei ricavi consolidati del 26% rispetto al secondo trimestre del 2019 (in calo del 23% a cambi costanti) pari a 5,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2020. Lo rende noto il Gruppo in una nota in cui specifica che l’utile netto si attesta a 361 milioni di dollari, pari a un risultato netto per azione pari a 0,26 dollari: il dato – specifica CNH – è “comprensivo del provento di 1.475 milioni di dollari per la rimisurazione al fair value della partecipazione in Nikola Corporation (NKLA), parzialmente compensato da oneri per svalutazioni non-cash per 840 milioni di dollari principalmente relativi al goodwill riferibile a Construction, ... Leggi su quifinanza

InvestingItalia : CNH Industrial NV, ricavi trimestrali battono previsioni - - paolopicone70 : RT @ITALICOM1: Rating AAA per il settimo anno consecutivo a CNH Industrial - ITALICOM1 : Rating AAA per il settimo anno consecutivo a CNH Industrial - MacchineEdili : CNH Industrial campione di sostenibilità secondo MSCI @CNHIndustrial - Nury07833353 : RT @LaStampa: Giù anche Banco Bpm e Atlantia, positive Unipol e Cnh Industrial. -