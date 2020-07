CNH Industrial, Heywood: “Segnali di ripresa relativamente forte in alcuni mercati” (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – CNH Industrial sta intravedendo segnali di ripresa anche relativamente forte in alcuni mercati, specialmente nel mese di luglio. Lo ha affermato la Ceo del Gruppo, Suzanne Heywood, rispondendo ad una domanda durante la confernce call con gli analisti. Fra i settori che hanno offerto segnali più chiari di ripresa c’è quello dei trattori in Nord America e quello dei veicoli commerciali leggeri in Europa. Segnali – ha precisato – che si sono intensificati alla fine del trimestre. La Heywood ha parlato anche della partnership con Nikola, di cui si dice “entusiasta” ed ha sottolineato che rappresenta “un fondamentale catalizzatore per il futuro percorso di innovazione di Iveco”. La ... Leggi su quifinanza

