CNH Industrial, Cfo: “Non siamo nello scenario peggiore. Segnali recupero” (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Il Cfo di CNH Industrial, Oddone Incisa, ha affermato “non siamo nel nostro peggiore scenario” per il 2020, aggiungendo “vediamo Segnali di recupero” dell’attività. Lo ha detto rispondendo ad una domanda degli analisti durante la conference call sui risultati del trimestre, che hanno subito l’impatto della crisi di Coviod-19. CNH ha confermato per l’anno in corso una stima di contrazione dei ricavi netti delle Attività Industriali tra il 15% e il 20%. Inoltre, la big delle macchine Industriali attende un Free cash flow negativo per la restante parte dell’anno. Resterà solido invece il livello di liquidità da mantenere per tutto l’anno, con eventuali allocazioni di ... Leggi su quifinanza

