Cinema e tv in lutto, l’attore si è suicidato a 32 anni. Lo hanno trovato impiccato (Di giovedì 30 luglio 2020) L’attore Ashutosh Bhakre, sposato con l’attrice Mayuri Deshmukh è stato trovato morto nella sua città natale Nanded la sera di mercoledì 29 luglio 2020. È stato riferito che l’attore, che ha lavorato in film come “Bhakar” e “Ichar Tharla Pakka”, si è impiccato nella sua residenza. L’ispettore di polizia Anant Narute della stazione di polizia di Shivaji Nagar ha dichiarato: “La notizia ci è arrivata intorno alle 13.30. Abbiamo registrato un rapporto di morte accidentale (ADR) secondo la procedura standard. Abbiamo registrato una dichiarazione del padre di Ashutosh. Non abbiamo parlato con nessun altro membro della famiglia perché sono ancora sotto choc per la gravissima perdita del loro amato Ashutosh”.



