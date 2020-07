Cinema America, assegnata la scorta al leader Valerio Carocci (Di giovedì 30 luglio 2020) Cinema America, assegnata la scorta a Valerio Carocci Da oggi Valerio Carocci del Cinema America avrà la scorta. La decisione arriva dopo le aggressioni subite dal presidente dell’Associazione Piccolo America di Roma la scorsa settimana a Trastevere da una persona vicina ad ambienti di estrema sinistra e al pestaggio di un anno fa ad opera, in quell’occasione, di alcuni esponenti di estrema destra perché indossavano una maglietta rossa dell’associazione. I ragazzi del Cinema America organizzano ogni estate rassegne gratuite nelle piazze della Capitale. Negli scorsi giorni anche il premier Giuseppe Conte ha assistito al ... Leggi su tpi

ROME, 30 LUG - The Rome prefect's department has decided to give Valerio Carocci, the president of the Piccolo America association that organizes free outdoor cinema screenings, a security escort ...