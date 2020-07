Ciclismo, sospiro di sollievo a Burgos: negativi al Covid i tre corridori dell'Emirates (Di giovedì 30 luglio 2020) sospiro di sollievo alla Vuelta Burgos dove il Team Emirates si è visto costretto a rimandare a casa tre corridori entrati in contatto sabato con una persona positiva al coronavirus . I test ... Leggi su quotidiano

Burgos, 30 luglio 2020 - Sospiro di sollievo alla Vuelta Burgos dove il Team Emirates si è visto costretto a rimandare a casa tre corridori entrati in contatto sabato con una persona positiva al coron ...Sicuramente non lo ricorderanno con il sorriso la prima tappa della Vuelta a Burgos 2020 il giovane olandese Gijs Leemreize e il colombiano Sebastian Henao. Per il corridore orange della Jumbo – Visma ...