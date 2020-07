Ciclismo: ecco il Giro d’Italia, con Sagan, il duello Carapaz-Nibali e le Frecce Tricolori (Di giovedì 30 luglio 2020) Presentato oggi online il percorso ufficiale della Corsa Rosa 2020. Partenza il 3 ottobre dalla Sicilia, che ospiterà la prime 4 tappe, conclusione domenica 25 ottobre con una crono a Milano Leggi su lastampa

