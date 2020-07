“Chiedo scusa”, Andrea Bocelli aggiusta il tiro: passo indietro dopo le dichiarazioni sul Covid (Di giovedì 30 luglio 2020) “Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa”. Con queste parole Andrea Bocelli esprime il suo rammarico dopo le dichiarazioni al convegno sul coronavirus che hanno scatenato numerose polemiche. L’artista aveva espresso alcuni dubbi sulla gravità della situazione, spiegando di essersi sentito “umiliato e offeso” per le limitazioni alla sua libertà durante la quarantena... L'articolo “Chiedo scusa”, Andrea Bocelli aggiusta il tiro: passo indietro dopo le dichiarazioni sul Covid proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un ... Leggi su blogtivvu

