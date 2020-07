Chiara Ferragni posta uno scatto del lato B e mostra la cellulite: "Ce l'abbiamo tutte" (Di giovedì 30 luglio 2020) “Ma un difetto ce l’hai? Neanche la cellulite”. Il messaggio, tra il divertito e lo stupito, è apparso tra i commenti a un post di Chiara Ferragni. L’influencer aveva postato uno scatto nel quale appare di spalle con indosso un bikini verde e la pelle perfettamente levigata.“La cellulite ce l’abbiamo tutte, dipende solo dalla posizione e dalla luce”, ha risposto lei all’utente, che con il suo commento aveva ottenuto oltre 5mila like, portando il messaggio alla sua attenzione.L’influencer è andata poi oltre: in una storia ha postato l’immagine in bikini di spalle da un’altra inquadratura, nella quale erano in effetti visibili alcune tracce di ... Leggi su huffingtonpost

VittorioSgarbi : L’arte è per tutti. Mi auguro che Chiara Ferragni vada in ogni luogo. - HuffPostItalia : Chiara Ferragni è la migliore ambasciatrice che potessimo desiderare - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni posta uno scatto del lato B e mostra la cellulite: 'Ce l'abbiamo tutte' - blogtivvu : “Cellulite? Ce l’ho anch'io!”, Chiara Ferragni posta la foto e lancia messaggi body positive - LucyMazza01 : @lovingmyteams Altro che fedez e chiara Ferragni, loro sono la royal couple per eccellenza -