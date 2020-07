Chiara Ferragni mostra la cellulite sul lato B (Di giovedì 30 luglio 2020) Chiara Ferragni: posta su Instagram il suo lato B da urlo tanto che la foto fa incetta di like ma poi zumma la foto per mostrare … la cellulite Chiara Ferragni si confida con i suoi fan parlando delle sue paure ed ossessioni: la vip scende dal piedistallo per apparire tremendamente vera. Le Ferragni in vacanza insieme L’influencer è in vacanza in Sardegna con il marito Fedez,Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Prima Aurora Ramazzotti con i suoi brufoli, poi Chiara Ferragni con la cellulite, e ora è il turno di Alessia Marcuzzi. La conduttrice e showgirl ha postato sui social una foto che ha spiazzato tutto.

