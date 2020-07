Chiambretti e il Coronavirus: “La malattia ha stravolto la mia esistenza” (Di giovedì 30 luglio 2020) Piero Chiambretti si prepara (con i limiti che ancora non sappiamo quando inizierà la prossima stagione calcistica) ad una nuova avventura professionale: il conduttore di Aosta prenderà il posto di Pierluigi Pardo alla conduzione di Tiki Taka, talk di approfondimento calcistico di Mediaset. Ma non siamo qui per parlare del suo programma ma del pensiero che Chiambretti – intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni – ha tributato a Mamma Felicita, andatasene a causa del Coronavirus: “Lavorare è una cura, una grande medicina. E “Tiki Taka” per me è una ripartenza, un ritorno per quanto è possibile, alla normalità. Ma la malattia ha stravolto la mia esistenza, è cambiata la scala delle mie priorità. La morte di una ... Leggi su nonsolo.tv

