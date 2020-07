"Chi vuole portare gli italiani nell'abisso". Maglie in difesa di Salvini: "Sinistra stolta e arrogante" (Di giovedì 30 luglio 2020) Tra chi si schiera dietro l'hashtag #iostoconSalvini, che spopola su Twitter nel giorno del sì all'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Open Arms, c'è Maria Giovanna Maglie. La giornalista, per schierarsi con Matteo Salvini, usa toni durissimi e si spende in un parallelo storico. E scrive: "Sapete che questo comportamento illiberale, arrogante, stolto, questa ferita alla democrazia, gli si rivolterà contro?". La Maglie si rivolge ai suoi lettori e si riferisce a chi, in Parlamento, ha votato a favore del processo. Dunque, aggiunge: "Non è il 1993, neanche il 2011, gli italiani sanno di rischiare tutto, sanno chi vuole portarli nell'abisso e chi vuole salvarli", conclude. ... Leggi su liberoquotidiano

sbonaccini : Se ricevessimo i miliardi € del Mes per la sanità pubblica sapremmo subito dove spenderli: ospedali, case della sal… - matteosalvinimi : C'è chi ha cambiato idea sulla gestione degli sbarchi, pur avendola condivisa con me quando ero ministro, e vuole m… - DaniloToninelli : Sulla scuola attacchi continui da tutti i fronti. Forse qualcuno vuole poltrona ministro istruzione? Sarà per quest… - lkakinho13 : RT @mgmaglie: Sapete che questo comportamento illiberale, arrogante,stolto,questa ferita alla democrazia,gli si rivoltera' contro?Non e' il… - enzo958 : @BiwiMobu @Mov5Stelle @vitocrimi Voglio un cambio radicale ai vertici del movimento. Chi non vuole percorrere LA T… -