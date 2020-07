Chi l'ha visto? Federica Sciarelli, la gaffe imbarazzante in diretta tv (VIDEO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Federica Sciarelli ha salutato il pubblico di Chi l'ha visto? con una bella gaffe che ha divertito il pubblico da casa e sui social: ecco il VIDEO. Federica Sciarelli saluta il pubblico di Chi l'ha visto? con un imbarazzante gaffe che ha divertito i suoi affezionati spettatori. Come potete vedere nel VIDEO qui sotto, la conduttrice ha chiuso il segmento dedicato ad Alessio Vinci dicendo: "Noi naturalmente controlliamo, verifichiamo, e studiamo con voi questo ca..o". Ieri è andata in onda l'ultima puntata di Chi l'ha visto?, per Federica Sciarelli e la sua redazione sono iniziate le meritate vacanze estive. Nonostante i rumors che la volevano ... Leggi su movieplayer

L'ultima puntata stagionale di Chi l'ha visto ha regalato al pubblico social una clip destinata a restare negli annali delle gaffe televisive. Federica Sciarelli si è congedata dal suo pubblico per co ...

