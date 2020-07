'Chi arriva in Capitanata non può fare tamponi'. La denuncia di Italia Viva: 'Grave mancanza della Asl di Foggia' (Di giovedì 30 luglio 2020) 'Chi viene a soggiornare in provincia di Foggia non pu&oGrave; svolgere il tampone, al contrario di quanto avviene a Bari' . Lo denunciano Rosa Cicolella e Aldo Ragni , coordinatori provinciali di Italia ... Leggi su foggiatoday

matteosalvinimi : CAPEZZONE: '1.000€ DI MULTA SE TOLGO LA MASCHERINA, MA NON HANNO ANCORA PREVISTO I TEST PER CHI ARRIVA DALL'ESTERO'… - NetflixIT : Alla scoperta dei Giochi Paralimpici, raccontati da chi ha provato l'emozione di viverli. Rising Phoenix: la storia… - repubblica : ?? Il ministro Speranza: 'Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria' - VisettiMarco : @SilvioCilloco @Meron41618397 @idomeneo77 @aboubakar_soum Eh no caro mio. Io non ho rispetto per chi ruba, uccide e… - team_pazzi : #inonda infatti chi scappa veramente dalla guerra non arriva. E intanto la mafia ringrazia. -

Giro d'Italia 2020, chi vincerà? Da Nibali a Carapaz ecco i favoriti della corsa rosa

Tre cronometro individuali (per un totale di 64,7 km), sei tappe disegnate per le ruote dei velocisti, sei di media difficoltà e sei per gente dai garretti impavidi, sette arrivi in salita e la ...

Ponza, il Comune alle agenzie: non affittate a minorenni soli. Sull’isola Nancy Brilli

Nelle ore serali e fino a notte davanti ai locali del centro e lungo le strade la vitalità giovanile arriva spesso all’eccesso facendo «sentire» tutti i suoi effetti, specie a chi l’isola ...

