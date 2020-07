Champions League in chiaro: ecco dove si vedrà Barcellona-Napoli (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna la Champions League e con essa anche il calcio in chiaro: una notizia che farà piacere soprattutto ai tifosi del Napoli. ecco quanto si legge infatti nell’ultimo comunicato ufficiale di Mediaset: “La Champions League torna su Mediaset. In esclusiva, in chiaro, Canale 5 trasmette le due gare di ritorno degli ottavi di finale che vedono impegnate le squadre italiane: si parte venerdì 7 agosto, con Juventus-Lione, per continuare sabato 8 con Barcellona-Napoli dal Camp Nou“. L'articolo Champions League in chiaro: ecco dove si vedrà ... Leggi su anteprima24

OfficialSSLazio : #LazioBrescia ????? La gioia di @tucu_correa: 'Felice del gol, giocare la Champions League sarà bellissimo' ??… - Sport_Mediaset : #JuventusLione e #BarcellonaNapoli: le due sfide di #ChampionsLeague in chiaro su Canale 5. Il 7 agosto la sfida… - SkySport : Champions League, Barcellona-Napoli potrebbe non giocarsi al Camp Nou - Mediagol : #Barcellona-#Napoli, arriva la conferma dall’#UEFA: “Monitoriamo la situazione, decisa la sede” - Notiziedi_it : Champions League, Juventus-Lione e Barcellona-Napoli su Canale 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Mariano positivo al coronavirus, UEFA: "Fiducia per City-Real di Champions League" Sky Sport CINQUINI A FV, CONFERMA IACHINI SCELTA PONDERATA. SONO FELICE PER LUI. CHIESA...

Ieri ha fatto una tripletta meravigliosa ma lo sappiamo tutti che Chiesa ha delle potenzialità enormi. Se il ragazzo vuole restare a Firenze la Fiorentina ne trarrà vantaggio ma se ambisce a giocare ...

Fantacalcio, gli infortunati della 38ª giornata di Serie A

Mister Gasperini rischia di non averlo a disposizione neppure per la Champions League nel mese di agosto. PALOMINO: l'argentino si è fermato a Parma per un fastidio muscolare che andrà valutato. Non ...

Ieri ha fatto una tripletta meravigliosa ma lo sappiamo tutti che Chiesa ha delle potenzialità enormi. Se il ragazzo vuole restare a Firenze la Fiorentina ne trarrà vantaggio ma se ambisce a giocare ...Mister Gasperini rischia di non averlo a disposizione neppure per la Champions League nel mese di agosto. PALOMINO: l'argentino si è fermato a Parma per un fastidio muscolare che andrà valutato. Non ...