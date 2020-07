Champions League, dalla Spagna: Barcellona-Napoli verso cambio sede a causa del coronavirus (Di giovedì 30 luglio 2020) Barcellona-Napoli potrebbe andare verso un cambio di sede e, dunque, non disputarsi più al Camp Nou. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, la Uefa si sarebbe messa in contatto con le autorità catalane per capire se ci siano le garanzie di sicurezza tali da poter disputare il match di Champions League in Catalogna.Champions League: Barcellona-Napoli verso il cambio di sedecaption id="attachment 850785" align="alignnone" width="491" foto Twitter Napoli/captionLa partita in programma il prossimo 8 agosto tra Barcellona-Napoli in ... Leggi su itasportpress

In queste ore la UEFA monitora la situazione Covid-19 in Catalogna. Tra una settimana si gioca il ritorno di Champions League tra Barcellona e Napoli ma al momento a preoccupare è l’ondata di ...

ADL: "Tweet Osimhen? Tra qualche giorno. Barça? Fanno finta di nulla, ma non si può giocare. Sulla Serie A..."

Un'altra destinazione? Se hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo e l'Europa League in Germania, credo che per gli ottavi possiamo andare in Portogallo o in Germania, non capisco perché ...

