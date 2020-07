Champions League, c’è la prima squadra esclusa ufficialmente dalla prossima edizione (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Tribunale Arbitrale per lo Sport di Losanna (TAS) ha respinto il ricorso presentato dalla società calcistica turca del Trabzonspor contro la decisione emessa dalla Camera giudiziaria dell’Unione per il controllo finanziario dei club UEFA il 3 giugno 2020. Di conseguenza, la decisione è confermata e il Trabzonspor rimane “escluso dalla partecipazione a una competizione UEFA per club per la quale si dovesse qualificare nelle stagioni 2020/21 e 2021/22”. I turchi hanno raggiunto il secondo posto nel campionato appena concluso, ma non potranno giocare la prossima edizione della Champions League. “Il 5 luglio 2019, la Camera giudicante dell’UEFA CFCB ha stabilito che il Trabzonspor non aveva rispettato il requisito del ... Leggi su calcioweb.eu

