Champions League – Buone notizie per i tifosi: Juventus e Napoli in chiaro su Canale 5 (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo l’ultima giornata che avrà luogo nel weekend, la Serie A chiuderà i battenti per lasciar posto alle coppe europee. Juventus e Napoli sono chiamate a due delicati appuntamenti contro Lione e Barcellona, due sfide importanti per inseguire il sogno di una Champions che, quest’anno più che mai, appare incerta e senza una vera e propria favorita al successo finale. Buone notizie per i tifosi: le due gare di ritorno degli ottavi di finale saranno visibili in chiaro su Canale 5 rispettivamente: Juventus-Lione il 7 agosto alle 21:00 e l’8 agosto Barcellona-Napoli alle 21:00.L'articolo Champions League – Buone ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Mariano positivo al coronavirus, UEFA: "Fiducia per City-Real di Champions League" Sky Sport Atalanta, mistero Ilicic: niente Psg e stagione finita

Continua l’assenza di Josip Ilicic e per l’Atalanta l’allarme suona forte in vista della Champions League: sloveno verso il forfait Mistero Josip Ilicic: l’attaccante sloveno non ha più giocato dopo ...

Daniela Sabatino approda alla Fiorentina Femmile

Con la Fiorentina tornerà a calcare anche i campi europei visto che la società del presidente Rocco Commisso, con il secondo posto della scorsa stagione alle spalle della Juventus, ha conquistato la ...

Continua l’assenza di Josip Ilicic e per l’Atalanta l’allarme suona forte in vista della Champions League: sloveno verso il forfait Mistero Josip Ilicic: l’attaccante sloveno non ha più giocato dopo ...Con la Fiorentina tornerà a calcare anche i campi europei visto che la società del presidente Rocco Commisso, con il secondo posto della scorsa stagione alle spalle della Juventus, ha conquistato la ...