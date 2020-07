Champions Juventus, Trevisani: “Con due centrocampista e mezzo non la vinci” (Di giovedì 30 luglio 2020) Champions Juventus – Riccardo Trevisani ha parlato tramite i microfoni di Sky Sport del livello dei centrocampisti a disposizione di Maurizio Sarri, confermando il totale scetticismo in vista della massima competizione europea. Il radiocronista ha promosso soltanto Pjanic e Bentancur, ritenuti i soli capaci di reggere la pressione e di avere la giusta personalità per vestire la casacca bianconera. Juventus: Trevisani boccia il centrocampo per la Champions Ronaldo e compagni affronteranno la prossima settimana il Lione, a Torino, ma saranno chiamati a ribaltare lo 0-1 della gara di andata. Le parole: Leggi anche:Higuain Juventus, voci dalla Spagna: due top club interessati “Centrocampo della Juve? Ecco quali sono quelli forti: Pjanic, Bentancur e ... Leggi su juvedipendenza

