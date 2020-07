C’è il sì della Roma per la cessione di Under al Napoli. Ad agosto l’ufficialità (Di giovedì 30 luglio 2020) Secondo quanto scrive Calciomercato.com, la Roma ha definito la cessione di Cengiz Under al Napoli. L’ufficialità dovrebbe arrivare ad agosto, salvo sorprese. “A convincere Franco Baldini ad accettare l’offerta (inizialmente rifiutata) del Napoli è stato il rendimento in forte calo di Under, finito ai margini della squadra allontanando tutte le altre pretendenti tra cui l’Everton di Ancelotti. Fonseca potrebbe anche non convocarlo per la campagna tedesca di Europa League che vedrà i giallorossi esordire il 6 a Duisburg contro il Siviglia”. Under avrebbe un accordo col Napoli da più di un mese per un quadriennale da 2,8 milioni a ... Leggi su ilnapolista

