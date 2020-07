Caterina Balivo presenta le sue amiche. E risponde stizzita alle domande sul marito (Di giovedì 30 luglio 2020) Caterina Balivo si sta godendo ancora qualche giorno di vacanza in questa calda estate. In compagnia dei suoi affetti più sta, quindi, vivendo con spensieratezza gli ultimi momenti di relax prima di ritornare a lavoro e svelare quali sono i suoi piani per il futuro. L’ex conduttrice di Vieni da Me, inoltre, tramite i suoi profili social, si è lasciata andare ad una bellissima dedica per le sue amiche. Gli amici sinceri, come ricorda Caterina Balivo, sono sicuramente essenziali e necessari, per quanto rari, nella vita. Per questo, nella giornata mondiale dell’amicizia, con una serie di bellissime foto, ha voluto presentare coloro che, quotidianamente la sostengono, l’ascoltano e la incoraggiano. Si tratta di Margareth, che la conduttrice ha conosciuto ... Leggi su dilei

infoitcultura : Caterina Balivo vacanze insieme a una persona speciale: “Grata per queste giornate” - zazoomblog : “Felice di aver vissuto come volevo” Caterina Balivo condivide la sua serenità - #“Felice #vissuto #volevo”… - louiscyfere : Caterina Balivo, l'annuncio a sorpresa su Instagram - GossipItalia3 : Caterina Balivo paradisiaca in costume, una magnifica sirena: «Che pensieri che fai venire…» #gossipitalianews - sscalcionapoli1 : Caterina Balivo: 'Il Napoli è già con la testa al Barcellona' #InterNapoli #SerieATIM #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo Caterina Balivo felice insieme ad una persona speciale: non è suo marito YouMovies Caterina Balivo: l’incontro a sorpresa

Proprio nella giornata dedicata all’amicizia, Caterina Balivo ha incontrato un’amica di vecchia data sulla spiaggia, a Gaeta, e ha sorpresa ha condiviso il momento con i suoi fan. La conduttrice si ...

Bellezza al naturale: quest’estate 2020 le star si mostrano senza make-up

Star senza make-up. Questa la grande novità dell’estate 2020. Anche le più importanti celebrità italiane e internazionali, dopo anni di filtri Instagram, si schierano dalla parte di una naturalezza ri ...

Proprio nella giornata dedicata all’amicizia, Caterina Balivo ha incontrato un’amica di vecchia data sulla spiaggia, a Gaeta, e ha sorpresa ha condiviso il momento con i suoi fan. La conduttrice si ...Star senza make-up. Questa la grande novità dell’estate 2020. Anche le più importanti celebrità italiane e internazionali, dopo anni di filtri Instagram, si schierano dalla parte di una naturalezza ri ...