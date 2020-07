Caso Open Arms, Salvini in Senato: «Agito nel bene del Paese». Italia Viva voterà a favore (Di giovedì 30 luglio 2020) La discussione sull’autorizzazione a procedere per il leader della Lega Matteo Salvini sul Caso Open Arms «è un voto politico». Così il segretario leghista ha commentato durante il suo intervento la votazione di oggi a Palazzo Madama. Salvini ha risposto in particolare al commento di Renzi che ha confermato il voto favorevole del suo partito all’autorizzazione a procedere. «Meglio il silenzio dei cinque stelle che le supercazzole di Renzi», ha dichiarato Salvini difendendo la sua scelta dell’agosto scorso di non far sbarcare i migranti a bordo della nave della ong spagnola. July 30, 2020 Salvini: «Ho difeso la patria. Quella era una nave pirata» Come dichiarato ieri in ... Leggi su open.online

