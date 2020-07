Caso Open arms, il renziano Faraone lancia il siluro: «A sbagliare non fu solo Salvini, ma tutto il governo» – Video (Di giovedì 30 luglio 2020) «Dalle carte abbiamo visto e approfondito che c’è una responsabilità oggettiva, secondo noi, dell’intero governo». A dirlo è il capogruppo al Senato di Italia Viva Davide Faraone. Ospite di Agorà il senatore dice di non credere «che allora il comportamento esclusivamente sbagliato fosse soltanto quello di Salvini. Allora quel comportamento sbagliato era di un governo». Parole che arrivano a pochi minuti dall’intervento di Matteo Renzi sul voto di oggi al Senato. July 30, 2020 «Non vedo problemi sulla maggioranza assoluta in Senato». Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi aveva chiarito sulle intenzioni di voto a Palazzo Madama sul Caso Open arms. Il Senato deciderà ... Leggi su open.online

