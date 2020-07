Caso camici. le opposizioni, esclusa Italia viva, pronte a sfiduciare Fontana al Pirellone (Di giovedì 30 luglio 2020) Per i magistrati ci fu un inadempimento preordinato nella mancata consegna dei 25mila pezzi sequestrati martedì per un accordo retrostante tra il governatore ed il cognato Leggi su tg.la7

carlosibilia : Abbiamo dieci domande per Attilio #Fontana sul caso camici. Gli italiani meritano di essere governati da persone co… - fattoquotidiano : Caso camici, trovati i 25mila mancanti nella sede del cognato di Fontana: sequestrati dalla Guardia di Finanza - fanpage : ULTIM'ORA I 25mila #camici mai consegnati sono stati ritrovati nei magazzini dell'azienda del cognato di Attilio… - LLartigiano : RT @laura_maffi: Il caso russia....i 49 mln spariti...5 mln fontana ...truffe varie tra mascherine/camici/ospedale in fiera etc...cosa ci v… - seralex76 : RT @SfigaCatrame: La Guardia di Finanza sequestra al cognato di Fontana 25 mila camici, e trova casualmente nelle tasche i 14 milioni persi… -

Per i magistrati ci fu un inadempimento preordinato nella mancata consegna dei 25mila pezzi sequestrati martedì per un accordo retrostante tra il governatore ed il cognato ...la mancanza di trasparenza e le bugie in merito alla vicenda della fornitura di camici da parte di un'azienda riconducibile a suoi familiari; la perdita di credibilità della Regione stessa a causa ...