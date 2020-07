Carlos Sainz: “John Elkann ha ragione, il 2022 sarà una opportunità per la Ferrari” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Ora c’è un team che si chiama Mercedes che è due passi avanti su tutti, non solo su Ferrari ma anche su Red Bull, McLaren e Renault. Adesso la vita è così in Formula 1 e la Ferrari deve lavorare e pensare al 2022 come una opportunità“. Carlos Sainz, prossimo pilota ferrarista, sposa la linea del presidente John Elkann secondo il quale la Rossa potrà tornare al vertice nel 2022 in vista del cambio del regolamento. Leggi su sportface

sportface2016 : Carlos #Sainz: 'John #Elkann ha ragione: il 2022 sarà una opportunità per la #Ferrari' - OA_Sport : F1, Carlos Sainz: “Inizio di stagione positivo per McLaren, Silverstone è una delle mie piste preferite” - KHANNOONIENSIN6 : RT @F1Daviderusso: Elkann: 'Carlos #Sainz prenderà casa a Maranello!' Chi, io? - claudialovesf1 : RT @vamgoghs: questa notte ho sognato di essere fidanzata con Carlos Sainz e credo sia stato il più bel sogno dopo tanto tempo - claudialovesf1 : RT @F1Daviderusso: Elkann: 'Carlos #Sainz prenderà casa a Maranello!' Chi, io? -