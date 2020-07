Carabinieri Piacenza, trans rivela: «Sono tutti gay. Io sieropositiva, non volevano protezioni» (Di giovedì 30 luglio 2020) Nuove inquietanti verità emergono sullo scandalo della Caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza. Vergognosi sarebbero i crimini commessi dai militari coinvolti: spaccio, arresti illegali, estorsioni, torture. E ancora festini con droga ed escort, alcune delle quali trans, tenute sotto ricatto. Un vaso di Pandora oscuro, che scoperchiato a poco a poco sta rivelando cosa avveniva nella Caserma degli orrori ora sotto sequestro. Decisiva la testimonianza di Francesca (nome di fantasia), una escort con l’accento brasiliano, che avrebbe partecipato a quattro orge. leggi anche l’articolo —> Carabinieri, l’accusa del Colonnello Ultimo: “Una casta di pochi generali tiene in pugno l’Arma” Carabinieri Piacenza, ... Leggi su urbanpost

Parla lo spacciatore, un marocchino, che con la sua denuncia ha dato il via alle indagini che hanno portato all’arresto di 6 carabinieri a Piacenza. “Ma io non vivo più. Bevo e non dormo la notte. Ho ...Continuano le indagini ed emergono nuovi elementi su quanto accadeva nella caserma dei carabinieri Levante di Piacenza. "Mi sono rivolto al maggiore Rocco Papaleo perché so che è onesto e non mi fidav ...