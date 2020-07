Carabinieri Piacenza | il testimone chiave | ‘Gravi minacce e pestaggi’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Questione Carabinieri Piacenza, parla il testimone che ha dato l’impulso per l’arresto dei sei militari corrotti. “Facevano il peggio del peggio”. Emergono ulteriori dettagli sulle malefatte compiute dai Carabinieri di Piacenza corrotti in servizio nella caserma ‘Levante’. Giuseppe Montella e gli altri 5 militari accusati di diversi reati vengono tirati in ballo da diversi testimoni … L'articolo Carabinieri Piacenza il testimone chiave ‘Gravi minacce e pestaggi’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fattoquotidiano : Carabinieri Piacenza. ‘Calabresi, pezzi grossi’: l’ombra delle ‘ndrine dietro a fornitore droga. Coinvolta la Dda.… - Corriere : Piacenza, l’inchiesta si allarga. «Altri carabinieri sapevano» - MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo nel #QuestionTime di oggi su vicenda di Piacenza: l’Arma dei @_Carabinieri_ perno impr… - gmurz : RT @nadiarizzo1210: Carabinieri che si comportano come gangster a Piacenza. Mi viene in mente la povera Serena Mollicone che, entra in una… - adorno_maiani : @agorarai Augias sui carabinieri hai parlato bene, su Piacenza è una cosa gravissima!! Non sono solo mele marce ma… -