Carabinieri Piacenza, il Gip dice no alle richieste di scarcerazione (Di giovedì 30 luglio 2020) I Carabinieri di Piacenza rimarranno in carcere: il Gip di Piacenza, Luca Milani, ha infatti respinto le richieste di scarcerazione avanzate dalla difesa. La decisione è arrivata all’esito degli interrogatori. Rimangono in carcere i Carabinieri della caserma Levante di Piacenza, arrestati nel corso della maxi inchiesta che li accusa di reati come spaccio di sostanze … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

