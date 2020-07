Caputo, messaggio a Del Piero e a… Mancini: “Scommessa vinta, aspetto chiamata di Alex. Nazionale? Parla il campo” (Di giovedì 30 luglio 2020) Francesco Ciccio Caputo tocca quota 21 gol e sogna in grande. Prima la cena con Del Piero con il quale era in corso una scommessa, poi, chissà, magari anche la chiamata della Nazionale. L'attaccante del Sassuolo sta vivendo una stagione fantastica, ricca di soddisfazioni e ovviamente di reti. I neroverdi hanno vinto 5-0 l'ultima gara disputata contro il Genoa e il bomber è stato protagonista di una doppietta. Ai microfoni di Sky Sport, il numero 9 ha mostrato tutta la sua felicità e un pizzico di ambizione.Caputo: "Del Piero? aspetto sua chiamata. Sulla Nazionale..."caption id="attachment 868877" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption"Ora Del Piero deve offrirmi una cena, ma non mi ... Leggi su itasportpress

