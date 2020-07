Capodimonte, musica popolare ad agosto, cinema dedicato a infanzia e adolescenza a settembre. (Di giovedì 30 luglio 2020) Ingresso gratuito, ma obbligo di prenotazione per il protocollo anti-Covid sulla piattaforma http://restarteventi.eventbrite.it per garantire una fruizione in sicurezza. Info al numero 349 21 47 804 ... Leggi su gazzettadinapoli

Ultime Notizie dalla rete : Capodimonte musica Capodimonte, domani la presentazione del Festival della Musica Popolare del Sud Italia AgCult A Capodimonte il Festival della Musica Popolare del Sud Italia

Dall'8 al 10 agosto 2020 si terrà la terza edizione del Festival della musica popolare del Sud Italia, organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte con il sostegno della Regione Campania, ...

Monelli e Ribelli, cinema all'aperto a Capodimonte: il programma

Nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica all'aperto al Museo e Real Bosco di Capodimonte, a cura di Maria Tamajo Contarini in collaborazione con Anna Masecchia, organizzata in collaborazione ...

