Campania, Caldoro sferza De Luca: «Ha gestito l’emergenza Covid come un grande imbroglio» (Di giovedì 30 luglio 2020) Si scrive Vincenzo De Luca, si legge Fidel Castro. Non perché Vicienzo o’ Sceriffo sia diventato un barbudos, quanto per la sua abitudine (ormai antica) di parlare per monologhi. Ne sa qualcosa Stefano Caldoro, suo sfidante alle elezioni regionali in Campania, che da tempo cerca un faccia a faccia con il governatore uscente. Meglio ancora: attende di sentirlo rispondere alle domande dei giornalisti. Ma inutilmente, visto che a farla da padrone – anche in quelle occasioni – è il soliloquio. E Caldoro lo spiega sin nei dettagli: «De Luca parla da un canale unico, alla Fidel Castro. Spiega la vita alle persone, dice come comportarsi, come uscire di casa. Una vita di regime, una nebbia da pensiero ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Campania, Caldoro sferza De Luca: «Ha gestito l’emergenza Covid come un grande imbroglio» - GHERARDIMAURO1 : RT @mattinodinapoli: Caldoro: «Faremo una commissione d'inchiesta sui Covid center in Campania» - mattinodinapoli : Caldoro: «Faremo una commissione d'inchiesta sui Covid center in Campania» - Yogaolic : @tgr_campania @TgrRai appena diventerà governatore Caldoro farà 1commissione d’inchiesta x raccontare la verità sul… -