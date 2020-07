California: terremoto di magnitudo 4.2 avvertito a Los Angeles (Di giovedì 30 luglio 2020) Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato in California, negli Stati Uniti, alle 13.29 italiane, epicentro a 30 km da Los Angeles In California è stata registrata un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 4.2. L’epicentro – come riporta l’U.S. Geological Survey – è stato individuato a San Fernando, distante circa 30 chilometri da Los Angeles, a una profondità di 7,8 chilometri. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Intanto l’attività sismica prosegue con scosse di minore intensità. I terremoti del luglio 2019 La California nel luglio dello scorso anno fu colpita da una serie di violenti terremoti che causarono ingenti danni. La scossa ... Leggi su zon

