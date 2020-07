Calici di Stelle tra il 2 al 16 agosto 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) Ritorna con le notti più luminose dell’anno l’appuntamento con Calici di Stelle, l’evento dedicato alle fragranze e ai profumi della nostra regione, che accompagnerà turisti e appassionati in un viaggio entusiasmante alla scoperta di prelibatezze enogastronomiche. L’evento, organizzato da Movimento Turismo del Vino FVG in concerto con Città del Vino, quest’anno introduce una novità: Calici di Stelle… in Villa che si svolgerà venerdì 7 agosto da De Claricini a Moimacco e sabato 8 agosto da Tenuta di Blasig a Ronchi dei Legionari. Durante l’evento potrete scoprire piacevoli accostamenti tra i sapori del territorio, la ... Leggi su udine20

VirialexViri : RT @MTVinoToscana: Calici alla mano e nasi all'insù: ecco i programmi di #calicidistelle Picnic tra i filari, visite ai vigneti, osservazio… - fabianutti : RT @qbquantobasta: Calici di Stelle in FVG: le date e i luoghi - - Umbria24 : E quindi uscimmo a riveder le stelle… Nelle cantine e Città del vino umbre si torna a brindare con i calici - qbquantobasta : Calici di Stelle in FVG: le date e i luoghi - - ennemme : RT @WineNewsIt: In tutta #Italia torna #CalicidiStelle by @MTV_Italia, dedicato quest'anno alla ripartenza 'E quindi uscimmo a riveder le s… -