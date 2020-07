Caldoro: “Commissione d’inchiesta su ospedali e su sprechi Covid in Campania” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Una commissione d’inchiesta sulla emergenza Coronavirus, è la prima cosa che faremo quando saremo in Regione” così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra per la Campania. “Una commissione – aggiunge Caldoro – non per affrontare le questioni legate alla malattia, tocca agli esperti, ma per raccontare la verità sugli sprechi, sulle risorse spese per dei container. Sulle menzogne degli ospedali Covid, a Napoli, Caserta e Salerno. Strutture inutili e dannose”. “Bisognerà – conclude il candidato presidente del centrodestra – accendere un riflettore sui danni creati alla organizzazione della emergenza e più in generale all’intero sistema ... Leggi su anteprima24

