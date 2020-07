Calderoli dice che Salvini è stato pugnalato alle spalle come Falcone e Borsellino (Di giovedì 30 luglio 2020) Una volta appurato, con il voto di Palazzo Madama, che per Matteo Salvini era stata prevista l’autorizzazione a procedere per i giudici di Palermo sul caso Open Arms (quando nell’agosto 2019, il leader della Lega lasciò per diversi giorni in mare 164 migranti su una nave di una ong spagnola), Roberto Calderoli ha reagito pronunciando una frase destinata a far discutere per il metro di confronto utilizzato: «Da Dalla Chiesa a Falcone e Borsellino tanti valorosi uomini di stato che tentavano di fare il loro dovere con coraggio e dignità sono stati pugnalati alle spalle – ha detto Calderoli -, abbandonati e traditi, proprio dalle istituzioni che servivano. Siamo veramente un Paese alla rovescia ma ... Leggi su giornalettismo

