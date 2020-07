Calciopoli sarà uno degli scandali raccontati in Bad Sport documentario di Netflix (Di giovedì 30 luglio 2020) Netflix nel documentario Bad Sport tratterà anche il caso Calciopoli Netflix racconterà Calciopoli, lo scandalo che nel 2006 ha sconvolto il calcio italiano e ha visto la retrocessione della Juventus in Serie B. Purtroppo non sarà una serie tv fiction ma secondo quanto ha riportato deadline una serie di documentari. Netflix starebbe lavorando con Raw Television società che ha prodotto Don’t F**k With Cats: Hunting An internet Killer, di proprietà di All3Media, sta preparando una nuova produzione legata questa volta agli scandali Sportivi. Bad Sport è il titolo provvisorio e avrà al centro diversi scandali legati al mondo dello Sport ... Leggi su dituttounpop

