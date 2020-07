Calciomercato Roma – Si sblocca la cessione di Under al Napoli: cifre e dettagli (Di giovedì 30 luglio 2020) La Roma ha provato a resistere fino all’ultimo, sperando in una vera e propria asta fra le pretendenti, ma le prestazioni in calo del calciatore hanno allontanato possibili offerte. Cengiz Under lascerà dunque la Capitale per trasferirsi al Napoli, manca ancora l’ufficialità ma la trattativa è a buon punto. Le cifre ipotizzate sono 25 milioni + 6 di bonus alla Roma (che ne dovrà versareil 20% al Basaksehir come da contratto), mentre il calciatore era già d’accordo con i partenopei per un quadriennale da 2.8 milioni a stagione.L'articolo Calciomercato Roma – Si sblocca la cessione di Under al Napoli: cifre e ... Leggi su sportfair

