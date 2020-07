Calciomercato Palermo, Lucca sposa la causa rosanero: l’attaccante firmerà un contratto quadriennale. I dettagli (Di giovedì 30 luglio 2020) Il matrimonio professionale tra il Palermo e Lorenzo Lucca proseguirà con reciproca soddisfazione tra le parti in causa.Un idillio che sostanzialmente non è mai stato in discussione, in virtù della stima incondizionata e della fiducia mostrata dal club nei confronti dell'attaccante classe 2000 e la volontà palesata dallo stesso calciatore di voler sposare a lungo termine la causa rosanero. La necessità di rimodulare ex novo un contratto in relazione ai parametri del professionismo (dallo scorso 30 giugno il ragazzo aveva acquisito lo status di svincolato), i tempi fisiologici legati al confronto su reciproche aspettative e ruolo del calciatore in seno al progetto tecnico 2020-2021, l'articolata negoziazione, curata con scrupolo e ... Leggi su mediagol

