Calciomercato – Napoli, sfuma la pista Gabriel: il club in pole (Di giovedì 30 luglio 2020) Napoli sfuma la pista per Gabriel, pare ci sia un blocco nella trattativa tra il Napoli ed il Lille. Il club in pole per il difensore è l'Everton. L'articolo Calciomercato – Napoli, sfuma la pista Gabriel: il club in pole proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, firmati tutti i documenti per #Osimhen - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, interamente definito l'acquisto di #Osimhen: tutto quello che c'è da sapere - Gazzetta_it : #Mercato #Milik si è promesso alla #Juve: Bernardeschi la chiave per convincere il #Napoli? - calciomercatoit : ???#BarcellonaNapoli - decisione presa dalla #Uefa: si gioca al #CampNou - sportli26181512 : Champions, Barcellona-Napoli si gioca al Camp Nou? C'è la decisione dell'UEFA!: Il Coronavirus ha destabilizzato l'… -