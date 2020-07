Calciomercato Napoli, il City scarica Koulibaly: preso Aké dal Bournemouth (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Manchester City non sarà il prossimo approdo di Kalidou Koulibaly. La squadra di Guardiola, stanca dei continui rilanci del Napoli molla la presa sul centrale senegalese e chiude con il Bournemouth l’operazione che permetterà di schierare dalla prossima stagione Nathan Aké. Il futuro del calciatore partenopeo si tinge di giallo. Uno ad uno tutti … L'articolo Calciomercato Napoli, il City scarica Koulibaly: preso Aké dal Bournemouth Leggi su dailynews24

Il Napoli chiede circa 50 milioni di euro per il cartellino ... Insomma, Milik sarebbe un grande investimento di calciomercato della Juventus che punta forte su di lui.

Napoli Mertens: “Col Barcellona può succedere di tutto, sul mio rinnovo…”

Se non sei convinto in questa partita, non si può giocare a calcio. Dobbiamo andare a giocare per lì per fare una bella figura e portare un risultato storico a Napoli“. Poi: “Il mio rinnovo? Ho ...

