Calciomercato Napoli, Alfredo Pedullà è sicuro: “Per Kalidou Koulibaly sono lontani i tempi dei 100 milioni” (Di giovedì 30 luglio 2020) Alfredo Pedullà ha parlato di Kalidou Koulibaly in un suo articolo per Williamhillnews. “Kalidou è stato un pezzo pregiato di Calciomercato. Il riferimento è a qualche sessione fa quando De Laurentiis aveva chiesto la tripla cifra per dare il via libera alla cessione. Proprio così, almeno cento milioni, prendere o lasciare. Più o meno come aveva fatto Lotito per Milinkovic-Savic. Novantacinque milioni? Non se ne parla, cento sull’unghia e magari una cascatina di bonus come condimento. (…) Siccome non è più un ragazzo di primo pelo il Napoli ha giustamente fatto ragionamenti molto chiari senza renderli pubblici. Riflessioni di questo tipo: se non lo cedo in questa sessione di mercato, a 29 anni, sarà evidentemente ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, firmati tutti i documenti per #Osimhen - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, interamente definito l'acquisto di #Osimhen: tutto quello che c'è da sapere - Gazzetta_it : #Mercato #Milik si è promesso alla #Juve: Bernardeschi la chiave per convincere il #Napoli? - Fantacalcio : Calciomercato Roma, Under sempre più vicino al Napoli! Le ultime - Pe_Es_ : Asta tra il Napoli e un club tedesco, il Liverpool. Firmato Isidoro Sventurato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, l’ultima idea: se riesce… è un capolavoro! Mondo Udinese Calciomercato Sassuolo, Carnevali: "Napoli-Boga, pochi 40 milioni"

Il Genoa si gioca la salvezza, il Sassuolo la gloria con la testa già proiettata alla prossima stagione: è questo il menu del match fra le due squadre, da qui nascono le parole di Giovanni Carnevali, ...

Roma, no al Napoli per Under: i dettagli dell’offerta

il club giallorosso vuole cederlo in Premier League La Roma ha rifiutato un’offerta del Napoli da 25 milioni di euro più 6 di bonus per Cengiz Under, che verrà sacrificato nel corso del calciomercato ...

Il Genoa si gioca la salvezza, il Sassuolo la gloria con la testa già proiettata alla prossima stagione: è questo il menu del match fra le due squadre, da qui nascono le parole di Giovanni Carnevali, ...il club giallorosso vuole cederlo in Premier League La Roma ha rifiutato un’offerta del Napoli da 25 milioni di euro più 6 di bonus per Cengiz Under, che verrà sacrificato nel corso del calciomercato ...